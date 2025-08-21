Інтерфакс-Україна
Події
10:45 21.08.2025

Сьогодні є політична підтримка роботи над гарантіями безпеки подібно до 5 статті НАТО - Зеленський

Україна хотіла отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7–10 днів і провести зустріч у тристоронньому форматі, однак президент США Дональд Трамп запропонував тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та РФ після двосторонньої України з РФ, але все одно є домовленість щодо роботи над гарантіями безпеки, подібними до п’ятої статті НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7–10 днів. І з розумінням отримати зустріч у тристоронньому форматі. Такою була моя логіка. Президент Трамп запропонував трохи іншу логіку: тристоронню зустріч через двосторонню", - сказав Зеленський під час спілкуванння з журналістами у середу.

"Але потім всі ми домовилися, що все одно ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру – подібну до статті 5. І те, що ми сьогодні маємо, – політична підтримка цього", - додав він.

Окрім того, за його словами, необхідно зрозуміти, яка країна і що буде готова робити в той чи інший момент. "Напевно, без всіх деталей, але ми будемо мати цю конфігурацію на столі", - пояснив президент.

"Далі президент Трамп сказав, що він вважає, що після цього ми повинні мати через тиждень-два двосторонню зустріч. І якщо вона принесе результат, то, як він сказав, "якщо для вас буде це важливо, я обов'язково приєднаюся до тристороннього формату", - зауважив Зеленський.

