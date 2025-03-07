Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу глави уряду Італії Джорджі Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну без надання країні членства у військовому альянсі.

"Ініціатива прем'єрки Італії Мелоні є дуже прагматичною. Оскільки 5 стаття Вашингтонського договору про НАТО має конкретну інфраструктуру. Є Організація північноатлантичного договору, є НАТО, є Європейське командування Північноатлантичного альянсу – є повноцінна інфраструктура, яка сформована для того, щоб забезпечити виконання умов договору, в тому числі у разі застосування 5-ї статті", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Віцепрем'єрка підкреслила, що пропозиція Мелоні виглядає абсолютно логічною, так як в комплексі з рішеннями щодо європейської присутності в Україні, найлогічнішим було б застосовувати саме 5-ту статтю.

"Звичайно, якщо така ініціатива буде розглядатися, якщо консенсусу щодо її застосування не буде, буде аналогічний формат, який не буде під парасолькою НАТО. Це не критична позиція, але на мою думку її пропозиція є абсолютно прагматичною, не є популістською чи політичною, вона має під собою дуже прагматичний бекграунд", - додала Стефанішина.

Як повідомлялося, 6 березня глава уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства у військовому альянсі, адже цей крок був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки".