Інтерфакс-Україна
Події
10:21 21.08.2025

Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

1 хв читати
Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

Україна вважає справедливим, щоб потенційна двостороння зустріч українського президента з Володимиром Путіним була в нейтральній Європі, і не проти Туреччини, заявив голова Української держави Володимир Зеленський

"Місце зустрічі. Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося", - сказав він під час спілкування з журналістами у середу.

Говорячи про Туреччину як місце проведення, президент пояснив, що це країна НАТО і "частина Європи", тому Україна не проти, оскільки "зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони".

Водночас Зеленський наголосив, що зустрічі в Москві не може бути.

Стосовно Будапешта як майданчика президент зауважив, що "на сьогодні це непросто".

"Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", - пояснив він.

Теги: #путін #європа #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 21.08.2025
Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

10:25 21.08.2025
Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

21:48 20.08.2025
Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

18:49 20.08.2025
Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

Порошенко в ефірі MSNBC: мета Путіна – розколоти захід, він не збирається зупиняти війну

16:26 20.08.2025
Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

15:13 20.08.2025
Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

12:03 20.08.2025
Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

21:08 19.08.2025
Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

19:12 19.08.2025
Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

19:06 19.08.2025
Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

ОСТАННЄ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА