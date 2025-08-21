Зеленський щодо місця двосторонньої зустрічі: Справедливо, щоб зустріч була в нейтральній Європі

Україна вважає справедливим, щоб потенційна двостороння зустріч українського президента з Володимиром Путіним була в нейтральній Європі, і не проти Туреччини, заявив голова Української держави Володимир Зеленський

"Місце зустрічі. Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося", - сказав він під час спілкування з журналістами у середу.

Говорячи про Туреччину як місце проведення, президент пояснив, що це країна НАТО і "частина Європи", тому Україна не проти, оскільки "зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони".

Водночас Зеленський наголосив, що зустрічі в Москві не може бути.

Стосовно Будапешта як майданчика президент зауважив, що "на сьогодні це непросто".

"Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", - пояснив він.