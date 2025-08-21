На Дніпропетровщині ППО знищила 18 БпЛА та 2 ракети, є постраждалий та пошкоджена інфраструктура

Станом на 07:30 у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони, вони знищили 18 ворожих безпілотних літальних апаратів та 2 ракети.

"Внаслідок атаки у Юрʼївській громаді Павлоградського району сталися кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Пошкоджена інфраструктура. У Царичанській громаді Дніпровського району через атаку пошкоджено приватний будинок та лінію електропередачі", - зазначено в повідомленні.

"Від вечора і до ночі ворог продовжив атакувати Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Цілили по райцентру, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені 5 приватних осель, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередачі та газогін. Також окупанти вдарили по Синельниківському району. Цілили по Покровській та Межівській громадах. Сталися пожежі, пошкоджені підприємства та газогін", — повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Телеграм.