00:04 21.08.2025

Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що після повернення з Вашингтону провів першу тривалу координаційну розмову з радниками з нацбезпеки Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, Фінляндії, а також представниками ЄС та НАТО.


"Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок", – зазначив Єрмак.


За його словами, українські команди, передусім військові, вже розпочали активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. "Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів. Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни, і ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни, або – відчути додатковий дійсно болісний тиск світу", – додав керівник ОП в телеграм-каналі.


