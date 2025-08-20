Інтерфакс-Україна
Події
23:43 20.08.2025

Глави Нідерландів і Туреччини обговорили роботу над завершенням війни в Україні та ситуацію в Газі

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, сторони обговорили зусилля щодо припинення агресивної війни Росії проти України та ситуацію в Газі.


"З огляду на все, що відбувається у світі зараз, було добре сьогодні поспілкуватися з президентом @RTErdogan. (Ердоганом - ІФ-У) Туреччина є цінним партнером у Коаліції охочих і відіграє важливу роль у переговорах щодо припинення агресивної війни Росії проти України. Ми обговорили мету — якнайшвидше посадити обидві сторони за стіл переговорів. Також ми говорили про життєво важливе значення досягнення припинення вогню в Газі", — зазначив Схооф у соцмережі Х у середу.


Як повідомляється в офіційному акаунті президента Туреччини у соцмережі Х, під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Нідерландами, а також регіональні й глобальні питання.


Президент Ердоган наголосив, що посилення партнерства між Туреччиною та Нідерландами є позитивним фактом, і підкреслив, що сторони продовжуватимуть робити кроки для зміцнення співпраці, насамперед у сфері оборонної промисловості.


Також, за повідомленням, він заявив, що гуманітарна катастрофа в Газі продовжує поглиблюватися, а план уряду Нетаньягу взяти під військовий контроль усю територію Гази є абсолютно неприйнятним.


"Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина працює над тим, щоб війна між Україною та Росією завершилася справедливим і стійким миром, і додав, що Туреччина, яка приймала у себе Стамбульський процес, продовжуватиме свої зусилля", - йдеться в повідомленні.


Як повідомлялося раніше, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили війну в Україні.


"Президент Ердоган заявив, що уважно стежить за розвитком мирного процесу, що Туреччина щиро прагнула досягти справедливого миру з початку війни, і що ми підтримуємо підходи, спрямовані на встановлення міцного миру за участю всіх сторін. Президент Росії Путін також наголосив на Стамбульському процесі та подякував президенту Ердогану за проведення мирних переговорів у Туреччині та за його зусилля", - йдеться в повідомленні канцелярії голови Турецької держави у середу.


Джерела: x.com/minpres/status/1958181928453996667?s=46
x.com/tcbestepe/status/1958142048915050864?s=46

Теги: #війна #розмова #нідерланди #туреччина

