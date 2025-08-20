Інтерфакс-Україна
Події
18:16 20.08.2025

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

2 хв читати
Кабінет міністрів України встановив у закладах загальної середньої освіти тривалість 2025/2026 навчального року з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), обласним та Київській міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл доручено забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

"Важливо наголосити, що 30 червня — це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти", - йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки. 

Зазначається, що рішення про завершення навчання і канікули належить до компетенції закладів освіти, зокрема, відповідне рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи: навчальне навантаження; безпекову ситуацію в регіоні; потреби та стан учнів і учениць; готовність педагогів і педагогинь.

"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", - додали у відомстві.

Також у міністерстві зазначили, що червень не є обов’язковим навчальним місяцем.

"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і  продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", - йдеться в повідомленні.

Теги: #кабмін #навчання

