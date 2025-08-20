Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир і добудову укриттів у Київській області, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко .

"Сьогодні на уряді ухвалили низку важливих рішень у сфері відбудови, медицини та освіти. Виділили 300 млн грн на відновлення Київщини. Київська область отримає кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, завдяки цьому вдасться: відновити 988 квартир для майже 3 тис. Мешканців; забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах — завдяки добудові укриттів.

"Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення", - додала вона.