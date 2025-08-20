Інтерфакс-Україна
Події
15:32 20.08.2025

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Австрія надасть додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумком двосторонніх переговорів зі своєю австрійською колегою Беатою Майнль-Райзінгер в Одесі.

"Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну. Це ще раз доводить, що нам можна не лише допомагати, а й з нами можна вигідно торгувати та інвестувати. В Одесі це особливо відчутно – підприємницький дух формує унікальну енергетику цього міста", – наводяться слова Сибіги в телеграм-каналі МЗС у середу.

Майнль-Райзінгер також оголосила про рішення Австрії приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту. Окрім того, країна готується прийняти близько 550 українських дітей на реабілітаційні канікули. Всього у період з 2022 по 2024 роки уряди австрійських федеральних земель та благодійні фундації організували їх для близько 1480 українських дітей.

Сторони обговорили втілення ухвалених рішень та виконання підписаних документів у межах візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Відня у червні. Вони також приділили особливу увагу подальшому залученню австрійської архітектурної школи до Одеси в контексті відбудови українського портового міста.

"Ми покладаємо великі сподівання на Австрію у повоєнному відновленні України. Важливу роль для Одеси має відіграти укладене в червні під час візиту Президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею Верхня Австрія. В цьому місяці голови двох регіонів проведуть зустріч у Лінці, столиці Верхньої Австрії", – зазначив Сибіга.

Глава українського МЗС подякував Австрії за лідерство у фінансових внесках до ініціативи президента Зеленського "Зерно з України" та відзначив, що разом з анонсованими в березні додатковими EUR2 млн загальна сума австрійської підтримки складе EUR9,6 млн.

Майнль-Райзінгер підтвердила підтримку Австрією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Я дуже вдячна Андрію Сибізі за нашу сьогоднішню зустріч. Для мене було важливо особисто підтвердити повну підтримку Австрією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Дякую за цінний обмін думками – ми й надалі будемо підтримувати Україну", - написала вона в соцмережі Х в середу.

Майнль-Райзінгер перебуває в Україні з третім візитом з моменту свого призначення на посаду у березні цього року.

