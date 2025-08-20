Інтерфакс-Україна
14:06 20.08.2025

СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

Служба безпеки України запобігла новим спробам російських військ зайти в тил Сил оборони на півдні України: у Херсоні затримано ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що для цього фігурант мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних об'єктів, розташованих поблизу Дніпра.

"Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання рф з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - наголошують у відомстві.

За інформацією СБУ, 37-річний херсонець потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, коли публікував антиукраїнські коментарі у nелеграм-каналах.

Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах.

Кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідактивність російського агента і затримали його за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #херсон #сбу #затримання #агент_рф

