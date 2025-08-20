Інтерфакс-Україна
Події
12:10 20.08.2025

Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

1 хв читати

Міністерство у справах ветеранів запрошує ветеранів і ветеранок пройти опитування, аби оцінити ефективність пілотного проєкту з розширеного пакета послуг первинної медичної допомоги.

Згідно з повідомленням міністерства, мета опитування — почути зворотний зв’язок, аби вдосконалити систему медичної допомоги з урахуванням потреб ветеранів.

"Чому це важливо: дізнаємося, наскільки доступними та зручними є надані послуги; вивчимо загальні виклики, з якими стикаються ветерани і ветеранки при зверненні по медичну допомогу; отримаємо дані для подальшого вдосконалення системи", - йдеться в повідомленні відомства.

Заповнити анкету можна за посиланням. 

Теги: #опитування #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 16.08.2025
Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

10:02 15.08.2025
Менше половини українців знають про прем'єра Свириденко, 45% не очікують від її роботи суттєвих змін – КМІС

Менше половини українців знають про прем'єра Свириденко, 45% не очікують від її роботи суттєвих змін – КМІС

13:40 14.08.2025
Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

11:28 12.08.2025
Опитування: 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%

Опитування: 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%

22:17 08.08.2025
Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

11:11 08.08.2025
Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

18:34 07.08.2025
Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

10:31 07.08.2025
КМІС: 76% українців категорично відкидають план РФ для встановлення миру, 54% - готові прийняти спільний план Європи і України

КМІС: 76% українців категорично відкидають план РФ для встановлення миру, 54% - готові прийняти спільний план Європи і України

10:40 04.08.2025
Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

ВАЖЛИВЕ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

ОСТАННЄ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

На Харківщині FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, загинуло два мирні жителі

Міноборони заявляє про випередження українськими виробниками графіка виконання контрактів на 18%

Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА