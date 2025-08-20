12:10 20.08.2025
Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг
Міністерство у справах ветеранів запрошує ветеранів і ветеранок пройти опитування, аби оцінити ефективність пілотного проєкту з розширеного пакета послуг первинної медичної допомоги.
Згідно з повідомленням міністерства, мета опитування — почути зворотний зв’язок, аби вдосконалити систему медичної допомоги з урахуванням потреб ветеранів.
"Чому це важливо: дізнаємося, наскільки доступними та зручними є надані послуги; вивчимо загальні виклики, з якими стикаються ветерани і ветеранки при зверненні по медичну допомогу; отримаємо дані для подальшого вдосконалення системи", - йдеться в повідомленні відомства.
Заповнити анкету можна за посиланням.