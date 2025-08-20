Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 3 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Біляївка, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Вірівка, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зеленівка, Золота Балка, Зорівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Микільське, Новокаїри, Новорайськ, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Червовий Маяк, Чорнобаївка, Широка Балка, Шляхове, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобіль.