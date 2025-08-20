Інтерфакс-Україна
08:12 20.08.2025

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти атакували дронами Одеську область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення, постраждав один чоловік, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Одещина пережила чергову нічну атаку ворожих ударних дронів. Відомо про одного пораненого чоловіка", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, в Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирних жителів Одещини, додав глава Кіпер.

 

