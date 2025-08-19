Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану в понеділок після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб з’ясувати, чому він блокує переговори про вступ України до Євросоюзу, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей дзвінок став результатом обговорень між Трампом і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. За словами джерела, у певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від опозиції до вступу України в ЄС.

За інформацією видання, Угорщина висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між Зеленським і Володимиром Путіним. Після переговорів у Білому домі Трамп оголосив, що прагне провести саміт лідерів України та Росії, а потім тристоронню зустріч, на якій він також буде присутній.

Як повідомляється, Трамп зробив два окремі дзвінки. Один - до Путіна, а другий - до Орбана. Це відбулося після того, як лідери ЄС провели додаткову незаплановану зустріч в Овальному кабінеті.

Орбан не підтвердив дзвінок, а речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок відмовилася сказати, чи розглядається Будапешт як місце проведення ймовірної зустрічі Зеленського та Путіна.

Орбан у вівторок написав у Facebook, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але не планує змінювати свою позицію. "Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним", – зазначив він.

