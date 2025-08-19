Інтерфакс-Україна
Події
23:00 19.08.2025

Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єру Угорщини Віктору Орбану в понеділок після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, щоб з’ясувати, чому він блокує переговори про вступ України до Євросоюзу, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей дзвінок став результатом обговорень між Трампом і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. За словами джерела, у певний момент вони попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від опозиції до вступу України в ЄС.

За інформацією видання, Угорщина висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між Зеленським і Володимиром Путіним. Після переговорів у Білому домі Трамп оголосив, що прагне провести саміт лідерів України та Росії, а потім тристоронню зустріч, на якій він також буде присутній.

Як повідомляється, Трамп зробив два окремі дзвінки. Один - до Путіна, а другий - до Орбана. Це відбулося після того, як лідери ЄС провели додаткову незаплановану зустріч в Овальному кабінеті.

Орбан не підтвердив дзвінок, а речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок відмовилася сказати, чи розглядається Будапешт як місце проведення ймовірної зустрічі Зеленського та Путіна.

Орбан у вівторок написав у Facebook, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але не планує змінювати свою позицію. "Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним", – зазначив він.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/after-putin-call-trump-rang-orban-over-ukraine-eu-membership?srnd=homepage-europe

Теги: #трамп #орбан #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 19.08.2025
ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

16:35 19.08.2025
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

15:51 19.08.2025
Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

13:38 19.08.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

13:30 19.08.2025
На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

16:33 18.08.2025
Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

13:12 18.08.2025
Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

12:54 18.08.2025
Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

Через ворожий обстріл загинув ще один мешканець Херсонщини

Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА