19:26 19.08.2025

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Аварійно-рятувальні-роботи у 5-поверховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова, плшклжєеному внаслідок ударі російських дронів вранці 18 серпня, завершені.

"На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС. Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено біля 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, внаслідок ударів російських безпілотників вранці 18 серпня по житловому кварталу Харкова загинуло 7 мирних мирних мешканців, у тому числі 2 дітей. Ще 24 (серед яких 6 дітей) зазнали травм і поранень. Двох людей вдалось врятувати.

Теги: #харків #наслідки #обстріл

