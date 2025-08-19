Інтерфакс-Україна
Події
16:51 19.08.2025

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

У Куп'янському районі Харківської області російський fpv-дрон поцілив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги, що їхав за викликом.

"Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57- та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

