На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

У Куп'янському районі Харківської області російський fpv-дрон поцілив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги, що їхав за викликом.

"Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які перебували у транспортному засобі. 57- та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.