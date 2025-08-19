Глави МЗС Швейцарії підтримує проведення саміту щодо України в Женеві

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс підтримує проведення саміту щодо врегулювання війни в Україні в Женеві, сказав він в інтерв'ю телеканалу SRF у вівторок.

"Ми готові до такої зустрічі і дякуємо за довіру, яку нам виявляють. Ми завжди сигналізували про свою готовність, але, звичайно, все залежить від волі великих держав", – заявив він. Крім того Кассіс сказа, що до цього вже "давно готувалися".

"Це можна реалізувати в найкоротші терміни", - додав міністр.

На питання щодо ордеру на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), Кассіс зазначив: "Ми з'ясували правову ситуацію. Ми можемо провести таку зустріч і знаємо, що потрібно зробити, щоб вона пройшла без проблем. Ми можемо це зробити, незважаючи на ордер на арешт Путіна, завдяки нашій особливій ролі та ролі Женеви як європейської штаб-квартири ООН".

Раніше повідомлялося що ідею провести зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у Женеві на "нейтральній території" висловив президент Франції Емманюель Макрон після саміту у Вашингтоні у понеділок.