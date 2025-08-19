Інтерфакс-Україна
Події
14:34 19.08.2025

Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

Міністерство оборони України презентувало серію відеороликів із розповідями військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), але згодом добровільно повернулися до війська. Про це повідомляють Українські новини.

Один із героїв проєкту — військовослужбовець ЗСУ Микола з позивним "Борзий", який був мобілізований після перевірки документів на зупинці працівниками ТЦК. Через відсутність оновлених даних його направили до військкомату, а згодом — на навчання та сержантські курси.

Після підготовки Миколу відправили на фронт, де під час бойового завдання його підрозділ потрапив в оточення. Протягом 18 діб військові перебували під контролем ворога, після чого повернулися до своїх. Микола отримав контузію та проходив лікування. Після цього він не повернувся на службу.

"Я знайшов відмовку, що життя дорожче, ніж забезпечення. Я знав, що назад не вернуся", — розповів військовий. Проте за два місяці в цивільному житті, працюючи в автомайстерні, Микола зрозумів, що не може залишатися осторонь, продовжував спілкуватися з побратимами та вирішив повернутися.

"Мене тягнуло назад. Люблю адреналін, ризик, і совість почала мучити", — зізнався він, додавши, що важливою була підтримка дружини, яка спершу не вірила в його повернення.

У Міністерстві оборони нагадують: термін добровільного повернення на службу для військових, які залишили частину без дозволу, з поновленням усіх виплат, триває до 30 серпня 2025 року.

