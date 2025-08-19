Інтерфакс-Україна
Події
14:05 19.08.2025

Робота над деталями гарантій безпеки для України продовжиться найближчими тижнями – речниця Єврокомісії

В Європейській комісії говорять, що робота над деталями можливих гарантій безпеки для України, аналогічних статті 5 НАТО, продовжиться найближчими тижнями. Станом на сьогодні немає конкретики, як саме будуть виглядати ці гарантії.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста.

Вона нагадала, що це питання обговорювалося під час зустрічі лідерів ЄС та України з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. "Президент (Урсула фон дер Ляєн) привітала зобов'язання Сполучених Штатів брати участь у цих гарантіях безпеки. Вона сама сказала в неділю про те, що ми можемо розглянути гарантії безпеки, подібні до статті 5. І вона також підтвердила, що ЄС, звичайно, вже робить свій внесок у це, продовжуючи зміцнювати збройні сили України та водночас зміцнюючи європейську оборону", - сказала Подеста.

За її словами, на цьому етапі немає конкретних повідомлень щодо того, як виглядатимуть ці гарантії безпеки. "Можу сказати, що команди продовжуватимуть працювати над деталями цих гарантій безпеки також у найближчі тижні. Це включає команди зі Сполучених Штатів, з європейських країн, які були представлені на зустрічі, і, звичайно, також з представниками Комісії", - деталізувала речниця ЄК.

Подеста зазначила, що конкретних часових рамок цієї роботи немає, а обмін інформацією триватиме на технічному рівні. "У цей час проходить засідання Коаліції охочих, і після цього ЄС з усіма європейськими країнами буде готовий зробити свій внесок у вирішення цієї теми. Нам також доведеться подивитися, як просуватимуться переговори. Звичайно, це все підготовча робота, але вона набуде ще більшої актуальності після того, як відбудеться двостороння зустріч (президента Володимира Зеленського та Путіна)", - пояснила вона.

Говорячи про можливі двосторонні переговори, Подеста нагадала, що раніше президент Путін відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським. "Тож, звичайно, ми вітаємо те, що він тепер змінив свою думку та сказав президенту Трампу, що він готовий взяти участь у такій зустрічі", - сказала речниця ЄК.

За її словами, на цьому етапі немає конкретної інформації щодо форматів чи часу цієї зустрічі. "Звичайно, з нашого боку ми продовжуватимемо працювати з нашими європейськими партнерами, з президентом Зеленським та президентом Трампом, щоб підготувати її якомога найкращим чином", - додала Подеста.

