Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн бере участь в засіданні Коаліції охочих, у середу вона поінформує Колегію європейських комісарів про результати зустрічей стосовно миру в Україні.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста. "Сьогодні вранці фон дер Ляєн щойно повернулася з Вашингтона. Зараз вона бере участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих. А після цього вона візьме участь у відеоконференції членів Європейської Ради", - повідомила вона.

Крім того, за словами Подести, у середу президент Єврокомісії буде головуватиме на віртуальному засіданні Колегії комісарів, де вона проінформує їх про вчорашні зустрічі у Вашингтоні, а також про сьогоднішню конференцію з членами Європейської Ради.