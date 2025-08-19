Інтерфакс-Україна
Події
13:05 19.08.2025

Тепла погода без опадів буде в Україні у середу, в четвер на заході можливі короткочасні дощі та грози

В Україні у середу, 20 серпня, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с., повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.

У Києві у середу також без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура вдень була 39,3° в 1946р., найнижча вночі 8,6° в 1911р.

У четвер, 21 серпня, без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°..

У Києві у четвер без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

