Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами в понеділок (в ніч на вівторок за Києвом) значним кроком до завершення війни та до безпеки України.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - написав Зеленський у вівторок за підсумками переговорів.

Він подякував партнерам "за рішучість і підтримку" і пообіцяв "зробити все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу".