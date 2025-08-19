Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що по результатах саміту з питань України у Вашингтоні у вівторок відбудеться зустріч Коаліції охочих у форматі відеоконференції.

"Після переговорів у Вашингтоні ми продовжуємо наші зусилля на користь миру в Україні: сьогодні в другій половині дня я візьму участь у відеоконференції Коаліції охочих щодо гарантій безпеки, а потім у обміні думками в Європейській раді", - написав він у соцмережі Х.

Як пише The Guardian, зустріч запланована на 13:00 за Києвом. Пізніше сьогодні лідери ЄС також мають взяти участь у віртуальному засіданні Європейської ради о 14:00 за київським часом.