Інтерфакс-Україна
Події
12:13 19.08.2025

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

1 хв читати
Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що по результатах саміту з питань України у Вашингтоні у вівторок відбудеться зустріч Коаліції охочих у форматі відеоконференції.

"Після переговорів у Вашингтоні ми продовжуємо наші зусилля на користь миру в Україні: сьогодні в другій половині дня я візьму участь у відеоконференції Коаліції охочих щодо гарантій безпеки, а потім у обміні думками в Європейській раді", - написав він у соцмережі Х.

Як пише The Guardian, зустріч запланована на 13:00 за Києвом. Пізніше сьогодні лідери ЄС також мають взяти участь у віртуальному засіданні Європейської ради о 14:00 за київським часом.

Теги: #коаліція_охочих #відеоконференція #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 19.08.2025
Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

17:18 16.08.2025
Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

14:15 16.08.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

13:57 15.08.2025
Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

01:08 14.08.2025
Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

18:51 13.08.2025
Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

18:47 13.08.2025
Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

10:06 13.08.2025
Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА