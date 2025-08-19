Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 18 серпня 2025 року частково задовольнила клопотання представників АТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ), АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ), АТ "Покровський ГЗК" (ПГЗК) та підозрюваного Ігоря Коломойського про скасування арешту майна.

Згідно з інформацією платформи "ВАКС вирішив", створеної Transparency International Ukraine в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", колегія суддів скасувала ухвалу від 14 та 16 липня 2025 року, якими було накладено арешт, і постановила нові, залишивши клопотання детектива без задоволення. Водночас арешт знято із майна, але частки корпоративних прав залишаються під арештом.

При цьому уточнюється, що йдеться про 10,29% корпоративних прав ЗЗФ (24,45 млн акцій та 10,29% власності майна підприємства), 24,75% корпоративних прав НЗФ (384,6 млн акцій та 24,75% власності майна) і 24,28% корпоративних прав Покровського ГЗК (178,7 млн акцій).

Арешт накладався з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.

Згідно з інформацією, представники ЗЗФ та НЗФ наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники Покровського ГЗК зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.

Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів.

Як повідомлялося, колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського підозрюють у привласненні 9,2 млрд грн банку разом з поплічниками під виглядом "оздоровлення" фінансової установи.