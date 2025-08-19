Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп у понеділок закликав президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна зустрітися з ним віч-на-віч на мирній конференції в рамках довгострокової ініціативи Сполучених Штатів, спрямованої на припинення війни в Україні, пише The Wall Street Journal у вівторок.

"Зеленський швидко підтримав ідею тристороннього саміту. Але після розмови з Путіним Трамп написав у соцмережах, що Зеленський і Путін спочатку мають провести двосторонні переговори. Тільки після цього може відбутися зустріч трьох лідерів. Ознакою того, що стрімкий розвиток подій міг збентежити навіть учасників, стало те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Fox News заявив, що Путін насправді погодився зустрітися із Зеленським, незважаючи на більш неоднозначну публічну заяву Кремля. Ці суперечки свідчать про те, що спроби Трампа покласти край конфлікту в рамках тристороннього саміту можуть перетворитися на ще більш тривалий процес", - йдеться у повідомленні.

Однак залишалося незрозумілим, що саме Білий дім може запропонувати для подолання гострих розбіжностей між Москвою та Києвом і яку роль США відіграватимуть у допомозі європейським країнам у забезпеченні миру.

Велика Британія та інші європейські держави запропонували створити так звані "заспокійливі сили", які будуть розгорнуті в Україні в разі досягнення мирної угоди, щоб запобігти подальшим атакам Росії.

Трамп заявив у понеділок ввечері в соцмережах, що під час переговорів у Білому домі обговорювалися питання гарантій безпеки, які європейські країни нададуть Україні, а США відіграватимуть "координаційну" роль. Він та європейські лідери домовилися, що держсекретар Марко Рубіо очолить робочу групу з національних радників з безпеки та представників НАТО, яка розробить проект гарантій безпеки для України, повідомили європейські чиновники, ознайомлені з перебігом переговорів.

За їх словами, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення воєнних дій. США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не відправляючи американських солдатів на місце.

Також спірним є територіальне питання. "На підготовленій США карті східної України, яку переглянули Трамп і Зеленський, показано, що Донецька область, яку хоче отримати Росія і яка містить деякі з найміцніших оборонних споруд України, на 76% перебуває під контролем Москви. Окреслюючи територіальні втрати України в термінах, які Трамп міг би оцінити, європейські лідери порівняли вимогу Росії про весь Донбас із проханням до США здати рідний штат Трампа (Флорида – ІФ-У)". – пише видання.

Під час закритої зустрічі президент Фінляндії Александр Стубб назвав східноукраїнські міста Краматорськ і Слов'янськ "бастіоном проти гунів", що, за словами чиновників, справило враження на Трампа.

Як повідомляться, Зеленський не відкинув обмін територіями під час обговорень з Трампом, але сказав, що буде складно переселити населення і обійти конституційні заборони України на відмову від території. Однак Зеленський сказав, що може розглянути "пропорційний обмін".

Ідея тристоронньої зустрічі на вищому рівні, здається, залишається невизначеною. Кремль дав ухильну відповідь і сказав лише, що обговорювалася зустріч між високопоставленими українськими та російськими переговорниками. Але не було сказано, чи зустрінеться російський лідер із Зеленським, і не згадувалося про можливість тристоронньої зустрічі.