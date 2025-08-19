Інтерфакс-Україна
10:28 19.08.2025

Окупанти 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинули 5 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинули 5 мирних жителів – обладміністрація
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

П'ятеро мирних жителів з міста Костянтинівка, Новодонецького та Добропілля Донецької области загинули у понеділок внаслідок обстрілів з боку російських окупантів ум понеділок, ще семеро людей в області за добу дістали поранення, з лінії фронту евакуйовано 3 860 людей, у тому числі 183 дитини, повідомив голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 19 серпня. Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю… У Новодонецькому 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку і 7 приватних будинків; ще 1 будинок пошкоджено у Степанівці… У Костянтинівці 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, ресторан і лінію електропередач", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, у Краматорському районі, у Дробишевому Лиманської громади пошкоджено три господарчі будівлі. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено промислові будівлі. У Сіверську (Бахмутський р-н) пошкоджено три будинки.

Як повідомив глава ОВА, всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3 860 людей, у тому числі 183 дитини, що більше, ніж у неділю, коли було евакуйовано 520 людей, у тому числі 80 дітей. В суботу з лінії фронту евакуйовано 684 людини, у тому числі 123 дитини.

Як повідомлялось, минулого тижня у п'ятницю, з лінії фронту було евакуйовано 2 497 людей, у тому числі 168 дітей, та в четвер, коли з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей, що стало абсолютним рекордом організованої евакуації з Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 12 серпня було евакуйовано вже 1839 людей, у тому числі 126 дітей. 13 серпня - 1871 людей, у тому числі 254 дитини.

14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей. Вона розпочалася 16 серпня; крім сімей з дітьми виїжджають літні люди, родини з дітьми, домашні тварини.

