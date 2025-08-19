Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

Фото: Pixabay

На всій території Латвії з 2 вересня по 8 жовтня проходитимуть комплексні навчання з національної оборони Namejs 2025, повідомив у вівторок латвійський новинний портал LSM з посиланням на інформацію Міноборони республіки.

"У них візьмуть участь близько 12 тис. латвійських і союзних військовослужбовців... Навчання будуть організовані спільно зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ". У них візьмуть участь союзні війська з США, Естонії та Литви, штаб багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, інтеграційний підрозділ сил НАТО в Латвії та командування канадських збройних сил в Латвії", - йдеться в повідомленні.

"В ході навчань також буде здійснено взаємодію з інженерами Збройних сил Великобританії для розвитку можливостей інженерної підтримки та поліпшення взаємної взаємодії під час операцій на території Латвії", - додали там.

Повідомляється, що в рамках Namejs 2025 буде відпрацьовуватися взаємодія органів національної оборони і державного управління з представниками приватного сектора, підприємствами, неурядовими організаціями. "Практичне завдання комплексної системи національної оборони полягає у визначенні конкретних завдань і ролей кожного державного органу в обороні держави", - підкреслили у військовому відомстві Латвії.

Міністерство оборони також попередило, що протягом осені латвійські та союзні військові і військова техніка будуть інтенсивно пересуватися по дорогах країни. В ході навчань військова авіація буде здійснювати польоти в повітряному просторі Латвії, в тому числі на малих висотах. На полігонах буде проводитися бойова стрільба.