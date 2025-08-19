США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ – Зеленський

Команда США буде підключатися до питання повернення українських дітей з РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Пункт номер два – це повернення дітей. І перша леді США, і команда США розуміють, що будуть підключатися до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси і тому різні підходи", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.