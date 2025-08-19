Інтерфакс-Україна
01:13 19.08.2025

Трамп провів розмову з Путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп провів розмову з Владіміром Путіним під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомляє Axios з посиланнями на джерела.

"Президент Трамп у понеділок телефонував президенту Росії Володимиру Путіну, в той час як президент України Володимир Зеленський та сім європейських лідерів зібралися в Білому домі, повідомили Axios два джерела, знайомі з розмовою", - йде мова у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонує Владіміру Путіну після закінчення своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: axios.com

