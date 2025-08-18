Інтерфакс-Україна
Події
22:53 18.08.2025

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

1 хв читати

Головною темою обговорення на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні будуть безпекові гарантії для України, зокрема, аналогічні статті 5 договору Північно-атлантичного альянсу, повідомила голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша – це безпекові гарантії, щоб бути певними, що цього (агресія РФ – ІФ-У) не станеться знов. Це попередня умова будь-якого миру. Я рада, що ми поговоримо про це. Я рада, що ми почнемо з пропозиції моделі за зразок статті 5. Ми завжди готові робити пропозиції стосовно миру, діалогу. Таким чином ми можемо гарантувати мир та безпеку", - сказала Мелоні на зустрічі.

Звертаючись до Трампа, вона сказала: "Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо Ваші зусилля, пане президенте, у досягненні миру".

Джерело: www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko

Теги: #перемовини #італія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:15 18.08.2025
Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

23:03 18.08.2025
Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

22:50 18.08.2025
Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

22:33 18.08.2025
Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

15:15 16.08.2025
Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

12:29 16.08.2025
Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

11:10 16.08.2025
Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

07:59 16.08.2025
Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

21:43 15.08.2025
Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА