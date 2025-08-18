Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Головною темою обговорення на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні будуть безпекові гарантії для України, зокрема, аналогічні статті 5 договору Північно-атлантичного альянсу, повідомила голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

"Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша – це безпекові гарантії, щоб бути певними, що цього (агресія РФ – ІФ-У) не станеться знов. Це попередня умова будь-якого миру. Я рада, що ми поговоримо про це. Я рада, що ми почнемо з пропозиції моделі за зразок статті 5. Ми завжди готові робити пропозиції стосовно миру, діалогу. Таким чином ми можемо гарантувати мир та безпеку", - сказала Мелоні на зустрічі.

Звертаючись до Трампа, вона сказала: "Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо Ваші зусилля, пане президенте, у досягненні миру".

Джерело: www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko