Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 133 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Російські загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами та 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 102 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1634 дрони-камікадзе та здійснили 3345 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27979