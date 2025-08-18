Генсек НАТО і посол США в НАТО провели розмову з Келлогом та командою перед зустріччю Зеленського з Трампом

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив про розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та послом США в НАТО Меттом Вітакером в контексті запланованої на вечір зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

"Чудова дискусія з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, послом США в НАТО Меттом Вітакером та нашою командою перед сьогоднішньою зустріччю президента Зеленського з президентом США", - написав Келлог в соцмережі Х в понеділок, опублікувавши фотографію зустрічі, на якій видно, що вона пройшла у форматі спільного робочого сніданку.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.

Зеленський і Келлог вже зустрілися у Вашингтоні та обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості.