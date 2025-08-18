Інтерфакс-Україна
Події
17:04 18.08.2025

Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

2 хв читати
Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

Кабінет Міністрів до грудня 2025 року планує завершити формування наглядових рад державних енергокомпаній у повному складі з дотриманням принципу більшості незалежних членів та хоче призначення їхніх керівників на конкурсній основі, йдеться у проєкті Програми дій уряду, оприлюдненому у понеділок.

В документі зазначається, що уряд продовжує політику запровадження європейських підходів до прозорості функціонування оптових енергетичних ринків та впроваджує ефективну модель корпоративного управління в компаніях енергосектору.

Таким чином, уряд розраховує на проведення до грудня 2025 року повністю сформованими наглядовими радами енергокомпаній перших засідань, затвердження керівних документів (положень, політик винагороди, кодексів), призначення керівників виконавчих органів на конкурсній основі.

Проєкт передбачає, що до 31 грудня 2026 року всі керівники державних енергокомпаній мають бути призначені на конкурсній основі.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України на початку липня зазначив необхідність подальшого зміцнення корпоративного управління держпідприємствами в Україні, зокрема негайного призначення глави ТОВ "Оператор газотранспортної системи" та завершення формування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

МВФ додав, що українська влада зобов'язується швидко обрати п'ятого члена наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відповідно до стандартів ОЕСР та розширити її склад до семи членів, відповідно до макрокритичності цього держпідприємства та завдань самої НР.

У Наглядову раду "Енергоатома" входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член Наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Прийом заявок на посаду очільника ТОВ "Оператор газотранспортної системи" завершився 31 березня 2025 року, гендиректор не призначений. Компанію очолює тво гендиректора Владислав Медведєв.

Теги: #кабмін #програма_дій_уряду #енергореформа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 18.08.2025
Аптеки вимагали з виробників гроші за продаж ліків – Ляшко

Аптеки вимагали з виробників гроші за продаж ліків – Ляшко

16:48 18.08.2025
Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

16:26 18.08.2025
До кінця 2025 року у 15 регіонах України запрацюють центри захисту дитини за моделлю Барнахус - проєкт програми дій уряду

До кінця 2025 року у 15 регіонах України запрацюють центри захисту дитини за моделлю Барнахус - проєкт програми дій уряду

16:14 18.08.2025
Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

16:13 18.08.2025
Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

15:54 18.08.2025
Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

15:27 18.08.2025
Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

15:19 18.08.2025
Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

15:05 18.08.2025
Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

14:58 18.08.2025
Україна розширюватиме мережу диппредставництв у 2025-2026 рр. – проєкт Програми дій уряду

Україна розширюватиме мережу диппредставництв у 2025-2026 рр. – проєкт Програми дій уряду

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

ОСТАННЄ

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

Трамп перед зустріччю з Зеленським: це видатний день, у нас ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно

Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Трамп назвав "тупими" своїх критиків та вкотре пообіцяв вирішити "катастрофу між Росією та Україною"

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій п'ятиповерхівці у Харкові зросла до 24 - ДСНС

Трамп накинувся з критикою на опозиційні ЗМІ

Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

Директор ДБР обговорив із керівництвом Нацполіції та ЗСУ посилення взаємодії у протидії СЗЧ

6 тисяч дронів передав Кличко Третьому армійському корпусу від громади Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА