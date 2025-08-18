Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

Кабінет Міністрів до грудня 2025 року планує завершити формування наглядових рад державних енергокомпаній у повному складі з дотриманням принципу більшості незалежних членів та хоче призначення їхніх керівників на конкурсній основі, йдеться у проєкті Програми дій уряду, оприлюдненому у понеділок.

В документі зазначається, що уряд продовжує політику запровадження європейських підходів до прозорості функціонування оптових енергетичних ринків та впроваджує ефективну модель корпоративного управління в компаніях енергосектору.

Таким чином, уряд розраховує на проведення до грудня 2025 року повністю сформованими наглядовими радами енергокомпаній перших засідань, затвердження керівних документів (положень, політик винагороди, кодексів), призначення керівників виконавчих органів на конкурсній основі.

Проєкт передбачає, що до 31 грудня 2026 року всі керівники державних енергокомпаній мають бути призначені на конкурсній основі.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України на початку липня зазначив необхідність подальшого зміцнення корпоративного управління держпідприємствами в Україні, зокрема негайного призначення глави ТОВ "Оператор газотранспортної системи" та завершення формування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

МВФ додав, що українська влада зобов'язується швидко обрати п'ятого члена наглядової ради НАЕК "Енергоатом" відповідно до стандартів ОЕСР та розширити її склад до семи членів, відповідно до макрокритичності цього держпідприємства та завдань самої НР.

У Наглядову раду "Енергоатома" входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член Наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Прийом заявок на посаду очільника ТОВ "Оператор газотранспортної системи" завершився 31 березня 2025 року, гендиректор не призначений. Компанію очолює тво гендиректора Владислав Медведєв.