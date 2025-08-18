Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ розпочне роботу до кінця 2026 року – проєкт програми дій уряду

Уряд планує початок операційної роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року, йдеться у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства закордонних справ, яка оприлюднена у понеділок.

"До 31 грудня 2026 р. забезпечено початок операційної роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться у критеріях досягнення за 2025 рік.

Для цього до кінця 2025 року планується створити умови для запуску роботи та надати сприяння для затвердження Розширеної часткової угоди (Enlarged Partial Agreement) про створення Керівного комітету Спецтрибуналу Комітетом Міністрів Ради Європи.

Окрім того, до кінця року мають бути проведені заходи для набрання чинності Угодою між Україною та Радою Європи про створення Спецтрибуналу.