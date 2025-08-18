Інтерфакс-Україна
Події
14:50 18.08.2025

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Україна опрацьовує варіанти добудови блоків № 3 та №4 Хмельницької АЕС за альтернативними сценаріями, оскільки немає просування у домовленостях з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для цих двох блоків, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Я знаю, що питання добудови ХАЕС-3,4 – це чутливе питання. Там дійсно велика готовність основних конструкцій, крім блоків, але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти, і за якою технологією. Тобто зараз не будемо говорити про те, яка саме ця технологія", – сказала Гринчук під час спілкування з журналістами в рамках презентації Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" про наслідки переговорів під час URC2025 у Римі у липні з болгарською стороною, яка відмовляється продавати Україні обладнання для ХАЕС-3,4, Гринчук зазначила, що поки немає просування до якогось результату чи планів наступних переговорів, тому зараз опрацьовуються альтернативні варіанти добудови цих блоків.

"Просування немає. Тому ми альтернативні варіанти також готуємо, опрацьовуємо, проводимо консультації. Але не важливо, за якою технологією добудовувати, важливо взагалі розвивати нову генерацію, і атомна в цьому сенсі є однією з пріоритетніших для нас", – зазначила міністерка енергетики.

Вона також додала, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією.

Як повідомлялося, згідно з законом "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції" №4231-ІХ від 11 лютого 2025 року, "Енергоатому" надано дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД" (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD). Йдеться, зокрема, про закупівлю корпусів ядерних реакторів, комплектуючих до них, іншого спорідненого обладнання.

Водночас 15 квітня віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив журналістам, що корпуси двох реакторів ВВЕР-1000, які попередньо планувалися для болгарської АЕС "Белене" і стосовно яких велися переговори з Україною, не буде їй продано. За його словами, він провів переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим і досягнув такої домовленості. При цьому він додав, що вказані реактори не продаються, вони є ключовим активом для Болгарії і частиною її енергетичної незалежності.

Своєю чергою міністр енергетики Болгарії Жечо Станков підтвердив, що Болгарська соціалістична партія порушувала питання щодо блокування продажу реакторів, але, за його словами, рішення прийматиме спільна керівна рада, як і Національні збори.

Теги: #програма_дій_уряду #гринчук_світлана

