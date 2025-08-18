Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що ідея розділення України та Молдови у процесі вступу до Європейського Союзу абсолютно зруйнує ту силу європейської інтеграції, яка потрібна Україні, Молдові, і самому ЄС.

"Я хотів би сказати, що, насправді, це не є основна магістральна думка. Основна магістральна думка в Європейському Союзі і в нас - відкриття переговорів за першим Кластером і для України, і для Молдови. Тим більше, що для цього немає жодних перепон. І фактично єдина потреба – це забезпечити одностайність 27 держав-членів Європейського Союзу", - сказав Качка під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання про можливе розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС.

Він додав, що Україна ставиться негативно до такого розділення. "Тому що, насправді, це є відхід від базового підходу щодо відкриття переговорів. Навіть з огляду на те, що це є спроба, можливо, підтримати проєвропейські сили у час парламентської кампанії в Молдові. Але, насправді, це є якраз реалізація негативного сценарію, такого, як фактично фреймування розширення Європейського Союзу на Україну і Молдову", - додав він.

На його думку, ідеї, які пов'язані з тим, щоб лише для Молдови відкривати 1-й Кластер, абсолютно зруйнують ту силу європейської інтеграції, яка потрібна для України, для Молдови, і для самого Європейського Союзу, з огляду на ті виклики, які створює Російська Федерація.

"Тому, очевидно, що ми ставимося до цієї ідеї негативно, і вважаємо, що нам треба зосереджуватись передусім і на самому базовому сценарію, а саме: відкритті повноцінних переговорів і для України, і для Молдови, тим більше, що більшість держав-членів Європейського Союзу і європейських інституцій виступають саме за це", - наголосив Качка.