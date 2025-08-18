Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генштаб Збройних сил України підсумував успіхи Сил оборони на декількох напрямках за минулий тиждень.

Так, за період із 4 по 17 серпня в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь, йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у понеділок.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять: безповоротні – 984 особи; санітарні – 355 осіб; полон – 37 осіб.

За вказаний період знищено та пошкоджено 11 танків російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується.

"Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців", - йдеться у дописі.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

"Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях", - заявили у Генштабі.