Інтерфакс-Україна
Події
12:54 18.08.2025

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

2 хв читати
Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя в Україні вплинуть на те, щоб Україна отримала одностайність при відкритті переговорів про вступ в Європейський Союз.

"На сьогоднішній день в нас план, власне, проведення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скриннені сесії по п'ятому Кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені. Ми також в кінці минулого тижня направили Європейській комісії на узгодження проект переговорної позиції ще по одному Кластеру", - сказав Качка під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві.

За його словами, в вересні-жовтні Україна очікує звіти від Європейської комісії, а також затвердження переговорних позицій.

"Ми точно знаємо, що маємо підтримку 26, і зараз активно працюємо з 27-ю державою-членом. І сподіваюся, що фаза глобальних переговорів щодо перемирʼя в Україні і взагалі геополітичної будови світу, вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне", - додав він.

Згідно з проектом Програми дій уряду, серед пріоритетів в роботі віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: готовність до переговорів про вступ до ЄС за всіма 6 Кластерами до кінця 2025 року; діалог з НАТО; прогрес в рамках Пакету Розширення — позитивний Звіт Європейської комісії; відкриття переговорів з АСАА — ухвалення двох ключових законопроєктів; лібералізація ринків з ЄС Національна програма впровадження acquis — план імплементації всіх актів ЄС; формування переговорної позиції щодо критичних економічних питань; дерегуляція при входженні до ЄС - формування переговорної позиції, що уможливлює здійснення дерегуляційних ініціатив; затвердження для України винятку по CBAM для стимулювання економіки; трансформація міжурядових комісій у комісії з питань відбудови і проведення щонайменше 5 комісій з ключовими державами Європи.

Також серед пріоритетів у цьому напрямі: чесне правосуддя, справедливе державне управління та надійний захист прав громадян; впровадження Дорожньої карти з питань верховенства права; впровадження Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій; впровадження Дорожньої карти з питань реформи державного управління; впровадження Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України; отримання Дорожньої карти для вступу України до ОЕСР; відкриття ЗВТ з країнами-партнерами — ратифікація з ОАЕ та Туреччиною; запуск переговорів про ЗВТ з країнами Балкан та Північної Африки; підписання угоди про захист інвестицій з Японією.

Теги: #качка #переговори #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 18.08.2025
Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

17:18 17.08.2025
Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

15:02 17.08.2025
Умови РФ для припинення вогню на зустрічі в Анкориджі включали відступ України з Донецької області, статус РПЦ та російської мови - ЗМІ

Умови РФ для припинення вогню на зустрічі в Анкориджі включали відступ України з Донецької області, статус РПЦ та російської мови - ЗМІ

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

06:56 17.08.2025
Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

14:06 16.08.2025
США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

13:06 16.08.2025
Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

Єрмак: росіяни використовують у власній загарбницькій війні символіку США

В столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка

Загиблих у Харкові вже семеро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА