Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя в Україні вплинуть на те, щоб Україна отримала одностайність при відкритті переговорів про вступ в Європейський Союз.

"На сьогоднішній день в нас план, власне, проведення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скриннені сесії по п'ятому Кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені. Ми також в кінці минулого тижня направили Європейській комісії на узгодження проект переговорної позиції ще по одному Кластеру", - сказав Качка під час презентації Програми дій уряду в понеділок в Києві.

За його словами, в вересні-жовтні Україна очікує звіти від Європейської комісії, а також затвердження переговорних позицій.

"Ми точно знаємо, що маємо підтримку 26, і зараз активно працюємо з 27-ю державою-членом. І сподіваюся, що фаза глобальних переговорів щодо перемирʼя в Україні і взагалі геополітичної будови світу, вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне", - додав він.

Згідно з проектом Програми дій уряду, серед пріоритетів в роботі віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: готовність до переговорів про вступ до ЄС за всіма 6 Кластерами до кінця 2025 року; діалог з НАТО; прогрес в рамках Пакету Розширення — позитивний Звіт Європейської комісії; відкриття переговорів з АСАА — ухвалення двох ключових законопроєктів; лібералізація ринків з ЄС Національна програма впровадження acquis — план імплементації всіх актів ЄС; формування переговорної позиції щодо критичних економічних питань; дерегуляція при входженні до ЄС - формування переговорної позиції, що уможливлює здійснення дерегуляційних ініціатив; затвердження для України винятку по CBAM для стимулювання економіки; трансформація міжурядових комісій у комісії з питань відбудови і проведення щонайменше 5 комісій з ключовими державами Європи.

Також серед пріоритетів у цьому напрямі: чесне правосуддя, справедливе державне управління та надійний захист прав громадян; впровадження Дорожньої карти з питань верховенства права; впровадження Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій; впровадження Дорожньої карти з питань реформи державного управління; впровадження Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України; отримання Дорожньої карти для вступу України до ОЕСР; відкриття ЗВТ з країнами-партнерами — ратифікація з ОАЕ та Туреччиною; запуск переговорів про ЗВТ з країнами Балкан та Північної Африки; підписання угоди про захист інвестицій з Японією.