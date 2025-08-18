Інтерфакс-Україна
В порядку денному Ради з’явився законопроєкт №11228-1 щодо амністії за злочини під час спецзавдань – ЦПК

В порядку денному Верховної Раді України на цей сесійний тиждень з’явився законопроєкт 11228-1, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в рамках розвідувальних та контррозвідувальних завдань, правоохоронний комітет затвердив редакцію з мінімальними запобіжниками, стверджують в Центрі протидії корупції (ЦПК).

"Головна новація проєкту – звільняти від кримінальної відповідальності за вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка виконувала заздалегідь затверджене контррозвідувальне або розвідувальне (спеціальне) завдання, якщо під час виконання такого завдання неможливо було уникнути заподіяння такої шкоди", - зазначається в повідомленні на сайті ЦПК в понеділок.

Зі інформацією ЦПК, законопроєкт 11228-1 з’явився в порядку денному парламенту на цей сесійний тиждень.

"Така зміна запроваджує абсолютний імунітет від кримінальної відповідальності співробітників СБУ, розвідників або залучених ними до співпраці осіб. При цьому навіть не уточнюється про яке заподіяння шкоди йдеться – в тому числі шкоди життю і здоров’ю або завдання збитків державі", - наголошують в ЦПК.

Згідно з повідомленням, попри численні зауваження, профільний комітет відхилив усі ключові спроби обмежити передбачений законопроєктом імунітет.

"Правоохоронний комітет свідомо затвердив редакцію з мінімальними запобіжниками, щоб у сесійній залі проштовхнути редакцію, яка фактично надає спецслужбам необмежені індульгенції від кримінального переслідування", - зазначається в повідомленні ЦПК.

Згідно з даними сайту Верховної Ради, проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав (11228-1) був зареєстрований в травні 2024 року. В червні минулого року його прийнято за основу, а наразі він "очікує на друге читання".

Теги: #амністія #законопроєкт #спецзавдання

