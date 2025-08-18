У Запоріжжі вже 17 постраждалих

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей, одна людина у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей", - написав він у телеграм у понеділок.

Як повідомив Федоров, через ворожий удар "зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста".

"З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя", - додав Федоров.

Як повідомлялося, росіяни завдали удару балістикою по Запоріжжю у понеділок вранці. За даними Федорова, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення.