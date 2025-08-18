Інтерфакс-Україна
Події
11:12 18.08.2025

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

1 хв читати
У Запоріжжі вже 17 постраждалих
Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей, одна людина у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей", - написав він у телеграм у понеділок.

Як повідомив Федоров, через ворожий удар "зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста".

"З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя", - додав Федоров.

Як повідомлялося, росіяни завдали удару балістикою по Запоріжжю у понеділок вранці. За даними Федорова, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення.

Теги: #запоріжжя #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 18.08.2025
Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

09:31 18.08.2025
Окупанти завдали два удари по Запоріжжю, постраждали двоє цивільних

Окупанти завдали два удари по Запоріжжю, постраждали двоє цивільних

05:59 18.08.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

05:43 18.08.2025
У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

05:42 18.08.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

01:12 18.08.2025
У Харкові вже 11 постраждалих - мер

У Харкові вже 11 постраждалих - мер

00:18 18.08.2025
До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

23:42 17.08.2025
У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

23:21 17.08.2025
Через ворожий ракетний удар по Харкову постраждала дівчинка і молода жінка

Через ворожий ракетний удар по Харкову постраждала дівчинка і молода жінка

22:59 17.08.2025
Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, за попередніми даними є постраждалі - мер

Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, за попередніми даними є постраждалі - мер

ВАЖЛИВЕ

Загиблих у Харкові вже семеро

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

ОСТАННЄ

Загиблих у Харкові вже семеро

В порядку денному Ради з’явився законопроєкт №11228-1 щодо амністії за злочини під час спецзавдань – ЦПК

Нацполіція в 2025р. припинила роботу 12 підпільних виробництв із виготовлення тютюнової та алкогольної продукції

Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

У комендантську годину кур'єри під виглядом волонтерів доставляли кокаїн vip-клієнтам

Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

У Харкові оголошено жалобу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА