Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Фото: https://t.me/ermaka2022

Обстріли українських міст на тлі начебто "мирних" перемовин з Володимиром Путіним свідчать про його небажання завершувати війну, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому путін і не хоче припиняти вогонь - йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання", - написав він у телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на ПС Збройних сил України, окупанти минулої ночі атакували Україну 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА, влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях, повідомила пресслужба.

В результаті атаки росіян по Запоріжжю двоє людей зазнали поранень. У Харкові через ворожі удари вночі загинули пʼятеро людей, щонайменше 30 постраждали.