Інтерфакс-Україна
Події
10:04 18.08.2025

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

1 хв читати
Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну
Фото: https://t.me/ermaka2022

Обстріли українських міст на тлі начебто "мирних" перемовин з Володимиром Путіним свідчать про його небажання завершувати війну, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому путін і не хоче припиняти вогонь - йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання", - написав він у телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на ПС Збройних сил України, окупанти минулої ночі атакували Україну 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА, влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях, повідомила пресслужба.

В результаті атаки росіян по Запоріжжю двоє людей зазнали поранень. У Харкові через ворожі удари вночі загинули пʼятеро людей, щонайменше 30 постраждали.

Теги: #єрмак #путін #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:46 18.08.2025
Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

06:18 18.08.2025
Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

22:27 17.08.2025
Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

22:00 17.08.2025
Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

12:51 17.08.2025
Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

12:02 17.08.2025
Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

11:56 17.08.2025
ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

06:56 17.08.2025
Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

22:42 16.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Зеленський прибув у Вашингтон

ОСТАННЄ

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

У Харкові оголошено жалобу

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Окупанти завдали два удари по Запоріжжю, постраждали двоє цивільних

Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

Мінкультури ініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей

Кабмін погодив будівництво на Хортиці унікального сховища-укриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА