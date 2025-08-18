08:56 18.08.2025
Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник
Російська армія вночі атакувала безпілотниками Київську область, в одному з районів пошкоджено ангарне приміщення, повідомив глава ОВА Микола Калашник.
"Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах", - написав він у телеграмі.
За словами Калашника, внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення.
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.