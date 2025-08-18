В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"У Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий", - сказано в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

У КМДА зазначили, що детонація сталась при наближенні власника до автомобіля.

Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.