Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників

Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Сьогодні 1375 фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок уже працюють у 1098 територіальних громадах України. З них майже 40% - це самі ветерани та ветеранки, члени їхніх родин або родин загиблих Захисників і Захисниць. Ці люди стали фахівцями, які всіляко сприятимуть ветеранам і ветеранкам у реалізації їхніх можливостей, прав та соціальних гарантій на шляху переходу від військової служби до цивільного життя", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що для фахівців із супроводу створюють окремі робочі місця в: комунальних установах і закладах; комунальних некомерційних підприємствах, що належать до сфери управління сільських, селищних і міських рад.

У відомстві розповіли, що наразі фахівці з супроводу ветеранів опрацювали понад 63 тис. звернень і надали понад 274 тис. заходів підтримки для Захисників та Захисниць.

Як повідомлялося, 14 серпня Кабінет міністрів встановив розмір мінімальної заробітної платні для фахівців із супроводу ветеранів в розмірі 25 тис грн.