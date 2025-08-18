Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

Глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав українців до єдності та підтримки президента України Володимира Зеленського на переговорах з президентом США Дональдом Трампом в понеділок.

"Завтра важливий день для України. Завтра всі ми, незалежно від політичних уподобань, маємо бути єдиними в підтримці президента. В Овальному кабінеті він представлятиме та відстоюватиме Україну й кожного з нас. Він має відчувати, що не один у цій боротьбі за національні інтереси України. І що за його спиною безумовна підтримка більшості українців", - написав Ткаченко в телеграмі.

За словами начальника МВА, партнери та вороги також мають бачити, що аргументи президента - це не лише його особиста позиція, а те, чого прагне весь український народ. "Це ті речі, на які нас не вдасться "продавити". У єдності сила!", - наголосив він.

Як повідомлялося, літак Зеленського вже вирушив до США.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1605