Армія РФ атакувала українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Російські окупанти атакували позиції українських підрозділів ще на 12 напрямках, за добу відбулося 127 боєзіткнень, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські військові відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські військові, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, де окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону українських захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває досі.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до українських позицій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08YEjzxVbTJQmuzctFRTFjA1Bjitq5hCucgHLN3GVua2WKFWsNVC2kyUJkKyjJzFxl