Окупанти втратили 155 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 155 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 42 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА; пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08YEjzxVbTJQmuzctFRTFjA1Bjitq5hCucgHLN3GVua2WKFWsNVC2kyUJkKyjJzFxl