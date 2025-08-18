Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині, постраждав водій

Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Миропільській громаді на Сумщині, постраждав водій, повідомляє Сумська ОВА.

"Ворожий дрон атакував цивільне авто у селі Миропільської громади. Внаслідок ще однієї атаки рф цього вечора постраждав 43-річний водій", - йдеться у публікації.

Постраждалого доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно, передає Сумська ОВА.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37910