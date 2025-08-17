Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український кордон з 9 по 15 серпня, другий тиждень поспіль, залишився на рекордному для воєнного часу рівні 778 тис.: минулого року найбільший пасажиропотік також фіксувався у серпні, але складав до 737 тис.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд у 11 тиждень літа збільшився с 376 тис. до 378 тис., тоді як на в’їзд зменшився з 402 тис. до 400 тис.

У минулі вихідні щодня фіксувалося 122-123 тис. перетинів кордону, а цієї суботи – 121 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 142 тис. до 144 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами скоротився – з 570 до 524.

У цю неділю станом на 18:00 на польському кордоні, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 95 легкових авто була у ПП "Устилуг". 75 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець", 45 – у ПП "Грушів", 35 – у ПП "Угринів", 30 – у ПП "Шегині", 20 – у ПП "Рава-Руська" та 15 – у ПП "Нижанковичі".

На кордоні з Угорщиною найбільші черга у 40 машин були на переходах "Лужанка" та "Косино", тоді як у ПП "Вилок", "Тиса" та "Дзвінкове" – по 30.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" очікували контролю відповідно 40 та 25 авто, а на кордоні з Румунією черги були в ПП "Порубне" – 40 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 5,6% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 361 тис. та в'їхало 376 тис. людей, потік машин також був менший – 131 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 106 тис., з яких 86 тис. – сезонно з початку літа.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 31 липня 2025 року оцінювалась в 5,115 млн (на 1 липня – 5,083 млн), а загалом у світі - у 5,676 млн (5,643 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, 3,757 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,669 млн на кінець минулого року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 15.08 56 33 57 51 20 72 14.08 54 31 51 46 21 69 13.08 51 30 53 48 20 77 12.08 49 30 53 48 20 63 11.08 49 30 60 56 20 59 10.08 56 34 67 61 21 96 09.08 63 36 59 54 22 88 08.08 58 35 51 45 20 78 07.08 51 32 48 44 19 84 06.08 50 30 52 47 20 86 05.08 50 31 54 50 20 76 04.08 49 29 63 59 19 89 03.08 57 34 72 67 22 78 02.08 61 37 62 56 22 79

Дані: Держприкордонслужба