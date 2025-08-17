Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік через український кордон з 9 по 15 серпня, другий тиждень поспіль, залишився на рекордному для воєнного часу рівні 778 тис.: минулого року найбільший пасажиропотік також фіксувався у серпні, але складав до 737 тис.
Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд у 11 тиждень літа збільшився с 376 тис. до 378 тис., тоді як на в’їзд зменшився з 402 тис. до 400 тис.
У минулі вихідні щодня фіксувалося 122-123 тис. перетинів кордону, а цієї суботи – 121 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 142 тис. до 144 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами скоротився – з 570 до 524.
У цю неділю станом на 18:00 на польському кордоні, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 95 легкових авто була у ПП "Устилуг". 75 машин очікували проходження кордону у ПП "Краківець", 45 – у ПП "Грушів", 35 – у ПП "Угринів", 30 – у ПП "Шегині", 20 – у ПП "Рава-Руська" та 15 – у ПП "Нижанковичі".
На кордоні з Угорщиною найбільші черга у 40 машин були на переходах "Лужанка" та "Косино", тоді як у ПП "Вилок", "Тиса" та "Дзвінкове" – по 30.
На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" очікували контролю відповідно 40 та 25 авто, а на кордоні з Румунією черги були в ПП "Порубне" – 40 машин.
Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 5,6% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 361 тис. та в'їхало 376 тис. людей, потік машин також був менший – 131 тис.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 106 тис., з яких 86 тис. – сезонно з початку літа.
Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 31 липня 2025 року оцінювалась в 5,115 млн (на 1 липня – 5,083 млн), а загалом у світі - у 5,676 млн (5,643 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, 3,757 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,669 млн на кінець минулого року.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|15.08
|56
|33
|57
|51
|20
|72
|14.08
|54
|31
|51
|46
|21
|69
|13.08
|51
|30
|53
|48
|20
|77
|12.08
|49
|30
|53
|48
|20
|63
|11.08
|49
|30
|60
|56
|20
|59
|10.08
|56
|34
|67
|61
|21
|96
|09.08
|63
|36
|59
|54
|22
|88
|08.08
|58
|35
|51
|45
|20
|78
|07.08
|51
|32
|48
|44
|19
|84
|06.08
|50
|30
|52
|47
|20
|86
|05.08
|50
|31
|54
|50
|20
|76
|04.08
|49
|29
|63
|59
|19
|89
|03.08
|57
|34
|72
|67
|22
|78
|02.08
|61
|37
|62
|56
|22
|79
Дані: Держприкордонслужба