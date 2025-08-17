Інтерфакс-Україна
Події
18:42 17.08.2025

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

1 хв читати

Президент СЩА Дональд Трамп хоче спочатку зустрітися тільки з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Bild.

За інформацією німецького видання з посиланням на урядові джерела, Трамп спочатку прийме лише президента України. Потім до Зеленського приєднаються супроводжуючі його лідери ЄС. Відбудеться робоча вечеря та обговорення, яке триватиме кілька годин у розширеному складі.

Причиною візиту є можливі переговори щодо мирної угоди з Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж приєднається до президента України Володимира Зеленського та лідерів Європейського союзу на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка пройде 18 серпня у Вашингтоні.

Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.

Джерело: https://www.bild.de/politik/merz-und-co-kommen-erst-spaeter-dazu-zuerst-will-trump-nur-selenskyj-treffen-68a1d33c5a0bd35eeea996bc

Теги: #зустріч #трамп #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

18:35 17.08.2025
Введення нових санкцій проти РФ зменшує шанси посадити їх на стіл переговорів – Рубіо

Введення нових санкцій проти РФ зменшує шанси посадити їх на стіл переговорів – Рубіо

18:28 17.08.2025
Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

18:11 17.08.2025
Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

16:49 17.08.2025
Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

16:26 17.08.2025
Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

16:22 17.08.2025
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

16:11 17.08.2025
РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

15:00 17.08.2025
Зеленський прибув до Єврокомісії

Зеленський прибув до Єврокомісії

14:23 17.08.2025
Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц, Стубб та Макрон теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

ВАЖЛИВЕ

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

ОСТАННЄ

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

Зеленський по зустрічі з фон дер Ляєн: узгодили гарантії безпеки та санкційний тиск на РФ

Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА