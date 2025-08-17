Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Президент СЩА Дональд Трамп хоче спочатку зустрітися тільки з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Bild.

За інформацією німецького видання з посиланням на урядові джерела, Трамп спочатку прийме лише президента України. Потім до Зеленського приєднаються супроводжуючі його лідери ЄС. Відбудеться робоча вечеря та обговорення, яке триватиме кілька годин у розширеному складі.

Причиною візиту є можливі переговори щодо мирної угоди з Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж приєднається до президента України Володимира Зеленського та лідерів Європейського союзу на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка пройде 18 серпня у Вашингтоні.

Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.

Джерело: https://www.bild.de/politik/merz-und-co-kommen-erst-spaeter-dazu-zuerst-will-trump-nur-selenskyj-treffen-68a1d33c5a0bd35eeea996bc